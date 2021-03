Een verhuizing in tijden van het coronavirus is Leonie ter Braak zwaarder gevallen dan ze in eerste instantie had gedacht. In gesprek met Libelle vertelt de presentatrice dat ze heeft onderschat hoe pittig het is.

Ter Braak, die onlangs met haar man en twee kinderen de omgeving Amsterdam inruilde voor het Gooi, vertelt dat het zwaar valt om een sociaal leven op te bouwen.

"In onze vorige woonplaats, onder de rook van Amsterdam, was het bij ons de zoete inval", vertelt het voormalig model. "Ik dekte standaard de tafel voor één persoon extra. Mijn bakfiets zat altijd vol met andere kinderen en we hadden overal borrels en gezelligheid. Nu zitten we hier in lockdown en is het veel moeilijker om anderen te leren kennen."

"We gingen er heel lui van uit dat die contacten wel aan kwamen waaien, maar nu merk ik dat ik veel meer mijn best moet doen."

Ook de kinderen van Ter Braak moeten wennen aan de nieuwe situatie. "De jongste (Valentijn van vijf, red.) is nog klein en vindt zijn weg wel, maar voor de oudste (James, zeven jaar, red.) is het even zoeken. Dat zie ik aan hem. Naar een nieuwe plaats, nieuwe school, zijn vriendjes achterlaten… hij is plotseling uit zijn vertrouwde omgeving en dat allemaal midden in coronatijd."

"James logeert nu bij zijn vriendje in Amsterdam. Toen wij daar laatst in de buurt reden, riep hij vanaf de achterbank 'We zijn weer thuis!' Dat brak mijn hart een beetje." Toch heeft Ter Braak geen spijt van de verhuizing. "Ik heb er altijd van gedroomd om mijn kinderen een vergelijkbare jeugd te geven als ik zelf heb gehad in Twente. Dat gevoel zit bij mij diepgeworteld."