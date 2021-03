Voor Johnny Depp is er geen manier meer om zijn gelijk te halen in zijn strijd tegen de Britse tabloidkrant The Sun. Een rechter oordeelde eerder dat de krant Depp vrouwenmepper mocht noemen. Depp mocht hiertegen niet in beroep gaan, wilde de zaak heropenen, maar heeft donderdag te horen gekregen dat de rechtbank hier niet mee instemt.

Depp en zijn ex-vrouw Amber Heard waren tussen 2013 en 2016 samen en zijn in een juridische strijd verwikkeld. Ze beschuldigen elkaar onder andere van mishandeling.

Een columnist van The Sun noemde Depp in 2018 een vrouwenmepper. De rechter oordeelde in november 2020 na een lange zaak waarin allerlei details over de relatie naar voren kwamen, dat de krant de woorden mocht gebruiken.

De acteur wilde hiertegen in beroep gaan, maar dat werd door de rechter afgewezen. Volgens de rechter zou de acteur geen kans hebben om in hoger beroep zijn gelijk te halen. Tegen dit besluit mocht Depp wel in hoger beroep, maar het hooggerechtshof vindt dat de rechter juist heeft gehandeld.

"Wij geloven niet dat Depp een kans heeft om dit gerechtshof te overtuigen van zijn gelijk. De rechter heeft haar oordeel op feitelijke vragen gebaseerd en heeft in onze eigen ogen juridisch foutloos gehandeld."

Depp heeft nog een andere zaak lopen tegen zijn ex. Hij klaagt Heard aan voor 50 miljoen dollar (ruim 42 miljoen euro) vanwege een column die zij schreef over huiselijk geweld. Ook in dit artikel wordt de acteur ervan beschuldigd zijn ex te hebben mishandeld.