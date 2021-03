Ruud de Wild is woensdag voor de tweede keer geopereerd vanwege darmkanker. De radio-dj maakt het goed, zo laten hij en zijn vriendin Olcay Gulsen donderdag op Instagram weten.

"Operatie is geslaagd", schrijft Gulsen woensdag in haar Instagram Stories. "Duurde maar liefst vijf uur, maar het is allemaal gelukt."

De Wild deelt donderdagochtend een foto die vanuit zijn ziekenhuisbed is gemaakt. "Olcay heeft meegewerkt aan een serie over de zorg", waarmee hij verwijst naar het programma BN'ers in de Zorg. "Handig wanneer ik thuis ben binnenkort."

"Ik ben zo trots op jou, lieve, sterke, stoere Ruud", zegt Gulsen. "Nu aansterken en beter worden. Eerste grote stap is gezet."

Bij De Wild werd een aantal maanden geleden darmkanker vastgesteld, zo vertelde hij maandag in zijn eigen radio-uitzending. De 51-jarige NPO Radio 2-dj was er naar eigen zeggen vroeg bij.

De dj verwacht er de komende drie maanden uit te zijn en wordt in de tussentijd vervangen door Eddy Keur.