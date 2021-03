Monique Westenberg heeft in haar column voor Vriendin beschreven hoe haar leven eruitziet nu zij en André Hazes niet meer samen zijn. Ze schrijft dat ze het zwaar heeft.

"Ik ben verdrietig en het jaar zoals ik het voor ogen had, zal heel anders verlopen. Daarbinnen moet ik proberen mijn weg te vinden, dag voor dag", citeren RTL Boulevard en Shownieuws.

Westenberg en Hazes maakten op 10 maart bekend hun relatie te hebben verbroken. Westenberg zei toen dat het een verrassing voor haar was, maar de zanger zei dat hij haar daar eerder voor gewaarschuwd had. De twee verloofden zich in december 2020 en hebben samen een zoon.

Westenberg zegt veel steun te vinden bij familie en vrienden, maar het meest te hebben aan haar vierjarige zoon André jr. "Van de week had hij voor het eerst zelf 'mama' geschreven en daar een lieve tekening van een hart bij gemaakt. Ik smolt."

"Of toen hij binnenkwam met een bosje tulpen in zijn hand en zei dat ik de liefste mama van de wereld ben. Die tulpen had mijn buurvrouw hem in zijn handjes gedrukt", schrijft ze. "Ik moest erom huilen, maar het deed me zo goed."

Hazes woont momenteel bij zijn goede vriendin Sarah van Soelen. De geruchten dat de twee een relatie hebben, worden steeds sterker.