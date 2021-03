Voormalig kindster Frankie Muniz is vader geworden. De inmiddels 35-jarige acteur, die vooral bekend is van sitcom Malcolm In The Middle, kondigde woensdag in zijn Instagram Stories aan dat zijn vrouw Page Price is bevallen van een zoon.

De naam van hun baby hebben de twee nog niet bekendgemaakt.

Muniz en Price trouwden in februari vorig jaar, precies vier jaar na hun eerste ontmoeting. In september kondigden ze de zwangerschap aan.

Price vertelde in de video die ze toen deelden dat het nieuws allesbehalve vanzelfsprekend was voor het stel. "Toen we erachter kwamen dat we in verwachting waren, waren we allebei in een staat van ongeloof. We wisten dat we dit wilden, maar ons was verteld dat onze kansen niet zo groot waren."

Muniz speelde vanaf zijn veertiende zeven seizoenen lang de titelrol in Malcolm In The Middle en was daarmee de televisiezoon van Bryan Cranston.

Na het einde van de sitcom in 2006 bleef Muniz acteren, maar ging hij ook aan de slag als autocoureur. De acteur en zijn vrouw runden een tijdlang een zaak in olijfolie en aanverwante zaken, maar verkochten het bedrijf tijdens de zwangerschap van Page.