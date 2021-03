Na ruim tien jaar op Twitter heeft Chrissy Teigen haar Twitter-account opgeheven. De vrouw van John Legend liet woensdag aan haar bijna 14 miljoen volgers weten dat ze afscheid neemt van het sociale medium.

"Ik heb zoveel te danken aan Twitter. Ik beschouw sommigen van jullie echt als vrienden", begint Teigen.

De kookboekenschrijver en presentatrice zegt al langere tijd vooral negatieve ervaringen over te houden aan het gebruik van het sociale medium. "Het is altijd mijn doel om mensen blij te maken. De pijn die ik voel als dat niet lukt, is te veel voor me. Ik weet dat ik altijd neergezet word als het type dat overal een sterk antwoord op heeft, maar dat ben ik gewoon niet."

Het vele commentaar op haar tweets heeft haar veranderd, zegt het voormalig model. "Mijn behoefte om aardig gevonden te worden en mijn angst dat er mensen pissig op me worden, hebben tot me iemand gemaakt waar jullie me niet voor zijn gaan volgen. Ik ben een ander mens dan toen ik hier begon. Heb een goed leven, tweeters. En weet dat ik altijd om jullie heb gegeven."

Teigen (35) beschrijft de vele nare opmerkingen als "heel veel kleine steekjes die haar met enorme blauwe plekken hebben achtergelaten". Ze zegt dat ze zelf ook veel fouten heeft gemaakt door stomme dingen te zeggen.

"Ik heb daar veel van opgestoken, maar wat ik nooit heb geleerd, is de negativiteit te negeren. Ik ben gewoon gevoelig, oké? Dat wil ik niet zijn, maar ik ben het. Maar ik hou van jullie en ik koester onze tijd samen hier. Echt. En ik haat jullie ook."

Haar afscheidswoorden stonden niet lang online: nog geen uur na haar mededeling hief Teigen haar account op.