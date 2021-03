Famke Janssen heeft haar familie in Nederland al een jaar niet kunnen bezoeken vanwege het coronavirus, vertelt de actrice in een interview met Forbes.

"Ik hoop dat we voor ieders bestwil terug kunnen naar een 'normalere' manier van leven, want menselijk contact is zo belangrijk. Dat wordt ons allemaal ontnomen in deze tijd van Zoom-gesprekken", aldus de 56-jarige Janssen. "Het is zo onpersoonlijk, daar zijn mensen niet voor gemaakt."

Op werkgebied was het afgelopen jaar ook rustig voor de actrice. "Het enige wat ik heb gedaan, was een film in Zuid-Afrika, tot de pandemie uitbrak. Aan het eind van het jaar ben ik begonnen met filmen in Canada."

Volgens Janssen is er geen veiligere plek te vinden dan een filmset. "Iedereen wordt constant getest, iedereen draagt een masker en we eten niet samen. We raken niks aan en alles wordt om de vijf seconden ontsmet. Het voelt allemaal heel veilig, maar ik kan niet zeggen dat ik van deze nieuwe wereld geniet."