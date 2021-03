Ashely Tisdale, bekend van High School Musical, is dinsdag voor het eerst moeder geworden.

"Jupiter Iris French is 23 maart op aarde gekomen", schrijft de actrice op Instagram. Haar man, Christopher French, deelt exact hetzelfde bericht.

De 35-jarige Tisdale en 39-jarige French, die muziekproducent is, leerden elkaar in 2012 kennen en verloofden zich na een jaar. In 2014 trouwden ze in Santa Barbara (Californië).

Tisdale is vooral bekend van haar rol als Sharpay in de High School Musical-filmtrilogie. Daarnaast speelde ze rollen in films als Scary Movie V en Aliens In The Attic.