Een gesprek over hun eind vorig jaar overleden dochter Donna-Maria helpt Jan Dulles en zijn vriendin niet meer bij het verwerken van het verdriet. In 100%NL Magazine zegt de zanger dat hij er liever over schrijft.

"Alle vrienden en familieleden hebben we het verteld", zegt Dulles, die eind vorig jaar plotseling zijn drie maanden oude dochter verloor. "Al honderd keer, tot in de kleinste details. Het vervelende ervan is, dat het ons nu niet meer helpt bij de verwerking. In het begin wel, maar het brengt nu alleen nog maar die vreselijke herinnering terug en het nare gevoel dat erbij hoort."

De Volendamse artiest is ervan overtuigd dat het verdriet vooral in de wintermaanden nadrukkelijker aanwezig zal zijn. "Die stille strenge winter. Want die is zeker streng voor ons geweest. Dat bewegingsloze uitzicht over het bevroren IJsselmeer in januari. Die vreemde leegte. Zo voelde ons leven de afgelopen weken."

Dulles en zijn vriendin gingen de afgelopen maanden niet graag de deur uit, omdat de kans groot was dat ze kennissen tegen zouden komen en het gesprek over hun overleden dochter zou gaan.

"Los van wat het met ons doet als we het wederom moeten uitleggen, met allemaal mensen in zo'n winkel die zich ook ongemakkelijk voelen, omdat ze per ongeluk meeluisteren. We kunnen het niet uitleggen. Het verandert ook per week. Per dag. Per moment."