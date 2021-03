Na een relatie van vier jaar is Rob Dekay weer vrijgezel en als hij eerlijk is, weet de zanger niet of hij wel geschikt is voor een monogame relatie. De muzikant vertelt aan VIVA er nog niet helemaal uit te zijn.

"Ik vind traditionele relaties ingewikkeld. We leven natuurlijk al generaties lang naar het concept van de kerk: je ontmoet een man of vrouw, daar trouw je mee en daar blijf je bij. Terwijl heel veel biologen geloven dat de mens helemaal geen monogaam dier is", aldus de 34-jarige zanger in gesprek met het tijdschrift.

Volgens Dekay is hij onderdeel van de generatie waarvoor een open relatie bespreekbaar is. "Dat vind ik fijn. Ik zeg niet dat het helemaal niet kan, misschien lukt het me ooit wel. Maar ik ben me er heel bewust van dat het voor mij geen appeltje-eitje is."

De muzikant heeft er moeite mee om verantwoordelijk te zijn voor andermans geluk en vindt een relatie met zichzelf soms al heel lastig. "Het kan ook nog dat ik diep vanbinnen wel een relatie wil, maar dat het me gewoon niet lukt. Ik weet het nog niet precies."

Dekay is nu niet aan het daten. Zodra hij dat wel gaat doen, vindt hij het belangrijk om eerlijk over de verwachtingen te zijn. "Ik zie een date als een soort sollicitatiegesprek voor een relatie en ik wil op dit moment geen relatie. Als zij dan zegt: 'Het lijkt me gewoon lachen om eens in de zoveel tijd een film met jou te kijken, te eten en een leuke avond te hebben', dan ben ik daar natuurlijk voor in. Maar ik wil dat wel helder hebben, dan weet je allebei waar je aan toe bent."