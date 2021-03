De mishandelingsbeschuldigingen aan het adres van Johnny de Mol, afkomstig van zijn ex-verloofde Shima Kaes, hebben impact op hem en zijn familie gehad. In Op1 zegt de presentator dat zijn werk hem de benodigde afleiding gaf.

Wat handig is te weten Shima Kaes en Johnny de Mol waren ruim een jaar samen voor ze in 2015 hun verloving beëindigden

Kaes heeft jaren geleden beschuldigingen geuit, maar het kwam niet eerder tot een aanklacht

Inmiddels lopen er over en weer diverse zaken en aangiftes

"Zoiets heeft wel impact", zegt De Mol dinsdag in het actualiteitenprogramma. "Ook op je gezin en voor je vrouw. We hebben nu twee jonge kindjes. Maar werk is wel weer goed om te blijven staan waar je voor staat. Op een gegeven moment moet je er weer op uit en je gezicht laten zien. Zeker als je vindt dat je jezelf in de spiegel kunt blijven aankijken."

De Mol werd eind vorig jaar door Kaes beschuldigd van zware mishandeling en poging tot doodslag. Kaes en De Mol waren ruim een jaar samen voor ze in 2015 hun verloving beëindigden.

Kaes deed aangifte waarin ze zegt dat zij tijdens vakanties in Mexico en op Ibiza en tijdens een Edison-gala fysiek werd bejegend door De Mol. Zo stelt ze op Ibiza te zijn geslagen en tegen haar ribben te zijn geschopt. Ook zou de presentator haar keel hebben dichtgeknepen en zijn hand op haar mond hebben gedrukt.

De beschuldigingen werden door De Mols advocaat eind vorig jaar tegengesproken. De Mol ontkende de aantijgingen in de uitzending opnieuw: "Onze relatie verdiende geen schoonheidsprijs, maar dit soort aantijgingen gaan echt te ver. Van mishandeling wil ik graag afstand doen."

De Mol verwacht niet dat er een rechtszaak komt. "Van hun zaak hebben wij nog niks gehoord." Een andere zaak tussen De Mol en Kaes loopt volgens de presentator nog wel.

Vader John de Mol deed aangifte van afpersing

Het Openbaar Ministerie (OM) bevestigde op 25 november 2020, enkele dagen voor de mishandelingsbeschuldigingen, dat vader John de Mol aangifte heeft gedaan van afdreiging, een vorm van afpersen.

De Mol schrijft in de aangifte dat hij een brief heeft ontvangen met een voorstel voor een schikking rond belastende informatie in een dan nog te verschijnen boek van Mark Koster over de familie De Mol.

De aangifte is gericht tegen Karim Aachboun en Ad Aerts, de juridisch adviseurs die achter de brief zitten. Zij vertegenwoordigen daarnaast Kaes. Volgens De Mol bekijkt het OM die zaak nog steeds.