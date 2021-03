De Duitse prins Ernst August van Hannover heeft van een rechtbank in Oostenrijk een voorwaardelijke gevangenisstraf van tien maanden gekregen. De 67-jarige prins stond onder meer terecht voor het aanvallen en bedreigen van politieagenten.

Bovendien mag hij de komende drie jaar niet in het Oostenrijkse Almtal wonen. De prins antwoordde dat hij die straf ondenkbaar vond omdat hij al vijftig jaar in die regio woont, schrijft Der Spiegel.

Het proces draaide om een aantal incidenten in de zomer van 2020. Ernst August werd in juli gearresteerd na een handgemeen met de Oostenrijkse politie in zijn huis in Grünau im Almtal.

Hij zou bij de arrestatie met een mes hebben gedreigd en werd nadien naar een psychiatrische kliniek gebracht. Een week later reed hij met een honkbalknuppel naar het politiebureau om verhaal te halen bij de agenten die hem hadden gearresteerd.

Ernst August pleitte in de rechtbank niet schuldig, maar bood aan het begin van de rechtszaak wel zijn excuses aan. "Ik neem de verantwoordelijkheid. Ik heb spijt van wat er is gebeurd en ben bereid de schade te betalen", zei hij volgens Duitse media.

Prins plaste tegen Turks paviljoen

Ernst August, hoofd van het voormalige koningshuis Hannover en echtgenoot van prinses Caroline van Monaco, is vooral bekend onder weinig vleiende bijnamen als 'Prügel-August' en 'Prügelprinz' ('prins met de losse handjes') en 'Prinz Pipi' ('plasprins').

Deze bijnamen kreeg hij nadat hij meerdere malen zijn vuisten en paraplu had gebruikt om een discussie te beslechten en omdat hij tegen het Turkse paviljoen op de Expo in Hannover had geplast.