Erica Renkema, bekend van het programma Chateau Meiland, heeft sinds kort weer een relatie. Dat bevestigt Renkema aan NU.nl na eerdere berichtgeving van Story. Haar vriend heet Sander van Betten en is werkzaam als privédetective.

"Een half jaar geleden hebben Sander en ik elkaar leren kennen en we hebben het erg leuk."

Van Betten liet eerder aan RTL Boulevard weten "heel verliefd" te zijn. Hij is donderdag voor het eerst te zien in Chateau Meiland, de realityserie rond Renkema's gezin.

Van Betten werkt regelmatig samen met Peter R. de Vries, met wie hij bevriend is. De Vries weet dan ook al enige tijd van hun relatie, zo laat hij weten aan RTL Boulevard.

Renkema en Martien Meiland zijn nog getrouwd

Renkema is momenteel nog getrouwd met Martien Meiland. De twee hadden een liefdesrelatie en kregen twee dochters, maar zijn nu enkel goed bevriend.

Renkema en Meiland besloten te trouwen, omdat dit belastingtechnisch handiger was vanwege de aankoop van hun chateau in Frankrijk.

"Wanneer een van ons komt te overlijden, krijgt de ander een vette belastingaanslag. Daarnaast dachten we ook: we gaan toch nooit met een ander trouwen, dus trouwen we gewoon met elkaar", vertelde Renkema destijds in gesprek met NU.nl.

De familie woont inmiddels weer in Nederland en heeft plannen om zich te vestigen in Noordwijk.