De Britse prins Harry gaat aan de slag bij het Amerikaanse coachingbedrijf BetterUp, schrijft The Wall Street Journal dinsdag.

De 36-jarige prins wordt Chief Impact Officer. In die rol hoopt hij impact te hebben "op de levens van mensen", laat hij desgevraagd aan The Wall Street Journal weten. "Proactief coachen kan eindeloze mogelijkheden bieden voor persoonlijke ontwikkeling en een beter leven."

Van Harry wordt onder meer verwacht dat hij meedenkt over nieuwe initiatieven en publiekelijk praat over onderwerpen die met mentale gezondheid te maken hebben.

De prins, die in de afgelopen jaren erg open over zijn persoonlijke worstelingen was, krijgt geen leidinggevende rol. Waarschijnlijk is hij wel regelmatig te vinden in het kantoor van BetterUp in San Francisco zodra dat weer mogelijk is.

Volgens Alexi Robichaux, de CEO van het bedrijf, krijgt prins Harry een stevige rol. De twee zijn door een gemeenschappelijke kennis aan elkaar voorgesteld. Op welke manier de prins voor zijn werk gecompenseerd wordt, wil hij niet zeggen.