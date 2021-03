Portia de Rossi is na een spoedoperatie aan haar blindedarm weer thuis, waar ze de komende weken rust moet houden en herstellen. De actrice werd afgelopen vrijdag opgenomen nadat ze klachten kreeg en een operatie moest ondergaan. De Rossi maakt het naar omstandigheden goed, meldt Entertainment Tonight.

De Rossi's vrouw Ellen DeGeneres spreekt dinsdag in haar talkshow over het ongeval, zo is te zien in een promo.

"Portia voelde zich niet lekker rond 20.00 uur 's, dus we zijn vroeg naar bed gegaan. Maar niet veel later lag ze kermend van de pijn op de grond. Dus we zijn als een malle naar de eerste hulp gereden, terwijl haar pijn steeds erger werd."

Nadat er een CT-scan gemaakt was, werd besloten De Rossi (48) op te nemen in het ziekenhuis, terwijl DeGeneres vanwege de strikte coronaregels niet mocht blijven en naar huis moest.

"De volgende ochtend werd ik gebeld met de mededeling dat haar blindedarm eruit moest. Maar gelukkig is ze weer thuisgekomen. Nou ja, niet alles van haar is thuisgekomen, de blindedarm is daar achtergebleven."