Anna Faris had last van competitiedrang tijdens haar gestrande huwelijken met de acteurs Chris Pratt en Ben Indra. Dat onthult de actrice maandag in haar podcast Anna Faris Is Unqualified.

"Mijn twee huwelijken waren met acteurs en ik denk dat we er niet in zijn geslaagd om de competitiedrang buiten de deur te houden", zegt de 44-jarige Faris in een gesprek met Gwyneth Paltrow. "Of het lukte mij in ieder geval niet, omdat ik een trots persoon was en geen kwetsbaarheid wilde tonen."

"Ik kon niet goed omgaan met welke zweem van concurrentie of vergelijking dan ook", legt ze verder uit. "Ik hoop dat ik inmiddels ben gegroeid."

Faris was tussen 2004 en 2007 getrouwd met Indra. Daarna had ze tien jaar lang een relatie met Pratt, die onder meer in Jurassic World speelde. Samen kregen ze in 2012 zoon Jack. In augustus 2017 maakten ze bekend te gaan scheiden.

Pratt trouwde in juni 2019 met Katherine Schwarzenegger, de dochter van Arnold Schwarzenegger. Faris is inmiddels verloofd met cameraman Michael Barrett.