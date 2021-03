Lee Towers viert dinsdag zijn 75e verjaardag en blikt met De Telegraaf terug op de lessen die hij heeft geleerd. Daarbij vertelt hij dat hij achteraf nooit de horeca in had moeten gaan, een fout waarvoor hij zijn jongere ik nu zou behoeden.

Midden jaren tachtig begon de Rotterdamse zanger het horecabedrijf Lee Towers Palace, wat geen succes werd. "Met de levenservaring die ik nu heb, weet ik dat je niet te ver buiten je eigen grenzen moet gaan."

Volgens Towers, die eigenlijk Leendert Huijzer heet, verkijk je je als je jong bent op dingen die achteraf niet zo simpel blijken. "Maar ach, door schade en schande word je wijzer, nog zo'n spreekwoord. En van fouten kun je leren. Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen."

De zanger hoopt nog zeker twintig jaar mee te kunnen en vindt het daarom belangrijk om op zijn leeftijd niet weg te lopen voor veranderingen. Hij blijft bij de tijd door goede mensen om zich heen te verzamelen.

"Heb ik bijvoorbeeld een probleempje met mijn computer, dan heb ik een soort IT-goeroe achter de hand die me op afstand kan helpen. De oplossing is vaak simpel, maar zo'n jongen is daar gewoon handiger in dan ik. Voor oudere mensen is het überhaupt verstandig om iemand met verstand van zaken achter de hand te hebben."