De moeder van popster Nicki Minaj heeft een aanklacht ingediend tegen de man die de vader van Minaj doodreed. Robert Maraj (64) overleed vorige maand in New York nadat verdachte Charles Polevich hem met hoge snelheid had geschept met zijn auto. De man reed vervolgens door zonder hulp te verlenen, zo schrijven meerdere Amerikaanse media.

Carol Maraj, de moeder van Nicki Minaj, vindt dat Polevich nalatig is geweest. "Het gedrag van hem was crimineel, laf en immoreel. We zullen hem verantwoordelijk houden voor zijn roekeloze acties die hebben geleid tot de dood van Robert", aldus de advocaat van de familie.

De zeventigjarige Polevich is momenteel op borgtocht vrij. De politie zei eerder al dat de verdachte "zich absoluut bewust was van wat er gebeurde".

De familie van Nicki Minaj eist een schadevergoeding. Om wat voor bedrag het gaat is niet bekend.