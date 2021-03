Een explosief is zondagmiddag aangetroffen aan de Fokkeboom in Almere, de straat waar Ali B woont. De Explosieven Opruimingsdienst heeft het verdachte pakketje verwijderd.

"Uit voorzorg is iedereen in de straat geëvacueerd", laat Breghje Kommers, de vrouw van de rapper, weten aan het AD.

Rond 14.00 uur meldde de politie Flevoland op Twitter dat de Fokkeboom in Almere was afgezet vanwege de vondst van een mogelijk explosief. De politie heeft vervolgens bevestigd dat het inderdaad gaat om een explosief, dat inmiddels is verwijderd. De geëvacueerde bewoners kunnen weer terug.



Het is vooralsnog niet duidelijk om wat voor explosief het precies gaat, hoe het in de straat terecht is gekomen en wie het daar heeft neergelegd.