Actrice Bella Thorne is verloofd. Dat maakte haar vriend, de Italiaanse muzikant Benjamin Mascolo, bekend via Instagram.

"Ze zei ja!", schreef Mascolo onder een aantal foto's van het stel. In zijn Instagram Stories deelde hij ook een video waarin de 23-jarige Thorne emotioneel reageert op zijn aanzoek.

De actrice is vooral bekend van haar rol in de Disney-serie Shake It Up. Eerder had ze gelijktijdig een relatie met YouTube-ster Tana Mongeau en rapper Mod Sun. Die laatste beweerde na hun breuk dat hij en Thorne getrouwd zijn tijdens hun relatie, iets wat Thorne heeft ontkend.