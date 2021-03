In de woning van Johnny Depp in Hollywood heeft afgelopen donderdag een inbraak plaatsgevonden, meldt TMZ. De inbreker werd aangehouden nadat hij een douche had genomen in een van Depps badkamers.

Een buurman belde de politie nadat hij de man in de tuin van Depp had zien staan. Kort daarna alarmeerde ook het beveiligingsteam van Depp de politie omdat de man de woning had betreden.

De politie trof de man aan in een van de badkamers van de woning, waar hij een douche nam. Volgens TMZ wilde de inbreker de badkamer niet verlaten en moest de politie de deur forceren. De man, die dakloos zou zijn, is aangehouden.

Het is niet duidelijk of Johnny Depp op het moment van de inbraak zelf thuis was. Zijn woning in de Hollywood Hills bestaat in feite uit vijf verschillende huizen die Depp in de loop der jaren heeft gekocht. Volgens US Weekly was hij van plan deze woningen onderling te verbinden door middel van een ondergronds tunnelnetwerk.

In januari vond er ook een inbraak plaats in de woning van Johnny Depp. De vrouwelijke inbreker probeerde te vluchten, maar werd aangehouden.