Tabitha is zaterdag bevallen van haar eerste kind. De 28-jarige zangeres deelde het nieuws zaterdagavond op Instagram met haar volgers. Het meisje heeft de naam Imaya Tabitha Vlaar gekregen.

In oktober maakte de zangeres bekend samen met haar verloofde Mauron Vlaar een kind te verwachten. Later vertelde ze dat ze enorm nieuwsgierig is maar ook opzag tegen de bevalling.

"Ons kleine wondertje.. och wat vind ik het spannend en wat brengt dit ook enorm veel angsten met zich mee", schreef ze toen. "Het mooiste wat ons ooit is overkomen, we missen je nu al en je bent er nog niet eens."

Tabitha en Mauron Vlaar zijn meer dan drie jaar samen en zijn sinds februari verloofd.