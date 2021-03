Joe Maldonado-Passage, beter bekend als Joe Exotic, komt met een eigen schoenenlijn. Hij brengt de schoenen uit in samenwerking met het streetwearmerk Odaingerous.

De lijn bestaat uit drie paar schoenen, elk paar versiert met panterprint. Eerder bracht de Tiger King-ster al een ondergoedlijn en kledinglijn uit.

De extravagante dierentuinhouder, die precies een jaar geleden dankzij de Netflix-documentaireserie Tiger King wereldwijd bekend werd, viert de release van zijn schoenenlijn echter achter de tralies. Joe Exotic zit op dit moment een gevangenisstraf van 22 jaar uit voor het beramen van een moord op Carole Baskin en voor dierenmishandeling.

Tiger King was vorig jaar maart een grote hit op Netflix. De serie gaat over Joe en zijn dierentuin vol met tijgers en andere wilde dieren. De jarenlange strijd die Baskin, zelf eigenaresse van een opvangcentrum voor katachtigen, met hem had over de behandeling van zijn vele tijgers en leeuwen was de belangrijkste verhaallijn uit de serie.