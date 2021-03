Een rechter in de Amerikaanse stad New York heeft een vrouw die beweerde de echtgenote van Pete Davidson te zijn, bevolen om uit de buurt van de komiek te blijven, meldt TMZ op basis van rechtbankdocumenten.

De vrouw had ook een persbericht uitgebracht, waarin ze beweerde dat Davidson samen met haar een productiemaatschappij had opgericht. Donderdag werd ze op verdenking van inbraak gearresteerd in het huis van de komiek, die bekend is van de comedyserie Saturday Night Live.

Davidson was op het moment van de vermeende inbraak in zijn huis in New York niet thuis. Een van zijn medebewoners was wel thuis en belde de politie.

Davidson ontkent dat hij de vrouw kent. Ook heeft hij via een woordvoerder laten weten niet met haar getrouwd te zijn.