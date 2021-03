Nikkie de Jager hoopt dat de details over de overval waar ze vorig jaar slachtoffer van was, niet breed worden uitgemeten in de media. De YouTuber en presentatrice schrijft vrijdag, als twee verdachten van de overval voor de rechter verschijnen, op Instagram dat haar leed geen clickbait is.

In de rechtszaal wordt het gewelddadige karakter van de overval op De Jager besproken. Daarover verschijnen ook details in de media. Ze spreekt van een "intense dag, vol emoties". "Ons leed is geen clickbait, sappig openingsverhaal voor een tv-programma of een snelle tweet. Elke keer als wij de inhoud voorbij zien komen doet het zeer", schrijft De Jager.

De Jager zegt er bewust voor te hebben gekozen haar verhaal over de gewapende overval zoveel mogelijk privé te hebben gehouden. Ze zegt nog dagelijks bezig te zijn met de verwerking van het incident. "Wij vragen jullie het niet te doen en alle bewoording zoveel mogelijk in de rechtszaal te laten."

In augustus 2020 werden De Jager en haar verloofde Dylan Drossaers thuis slachtoffer van een gewapende overval waarbij sieraden en een tas werden gestolen. Vier andere verdachten, die mogelijk lid zijn van een bende, moeten zich tegenover de rechter verantwoorden over betrokkenheid bij andere overvallen, waaronder die op voetbalanalist René van der Gijp.