De Britse tabloid The Sun betaalde privédetective Daniel Portley-Hanks in 2016, toen prins Harry net een relatie met Meghan Markle had, meer dan 2.000 dollar (zo'n 1.700 euro) voor persoonlijke informatie over Markle. Dat schrijft The New York Times.

Portley-Hanks had vanwege zijn functie toegang tot een online database waaruit hij adressen, telefoonnummers en BSN-nummers van Markle en haar familie haalde. Die informatie werd verkocht aan de Amerikaanse redacteur James Beal van The Sun.

De voormalig detective heeft spijt van wat hij heeft gedaan. Het interview van de prins en Markle met Oprah Winfrey over het Britse koningshuis deed hem besluiten een boekje open te doen. "Mijn relatie met tabloids was puur gebaseerd op geld. Ik had geen idee wie Meghan Markle was en wat haar banden met de koninklijke familie waren."

De 74-jarige Portley-Hanks, die veertig jaar als privédetective werkte, had de informatie niet mogen doorspelen aan nieuwsorganisaties. Volgens hem wist The Sun echter dat de informatie die hij doorspeelde illegaal verkregen was.

De tabloid kwam vervolgens met verschillende 'onthullingen' over Markle en prins Harry. Volgens Portley-Hanks werd The Sun door zijn informatie ook op het spoor gezet van Thomas Markle, de vader van Meghan. De twee leven al tijden in onmin en hun moeizame relatie werd uitgebreid beschreven in de tabloidpers.