Voor de overvallen op Nikkie de Jager en René van der Gijp zijn inmiddels acht verdachten opgepakt die in wisselende formaties zouden hebben gewerkt. De rechter heeft besloten dat het zestal dat vrijdag in de rechtbank aanwezig was, het proces, dat op 4 juni start, niet in vrijheid mag afwachten.

Volgens justitie zijn de verdachten in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier gewelddadige overvallen en drie inbraken. Ze dreigden met vuurwapens en in enkele gevallen zijn slachtoffers mishandeld. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden.

De officier van justitie pleitte er in de rechtbank voor dat de verdachten vast moesten blijven zitten, omdat het voor een schok bij slachtoffers zou kunnen zorgen als de verdachten op vrije voet zouden komen. De advocaat van een van de verdachten pleitte juist voor vrijlating, omdat zijn cliënt een vaste baan kon krijgen en dat onmogelijk werd als hij in voorarrest moest.

In april vorig jaar werd bij het huis van voetbalanalist Van der Gijp een poging tot een overval gedaan door drie gemaskerde mannen. De analist zat op dat moment zelf nog in de auto en werd door de mannen belaagd met hamers. Hij wist weg te komen.

YouTube-ster De Jager en haar verloofde Dylan Drossaers werden in augustus thuis slachtoffer van een gewapende overval waarbij sieraden en een tas werden gestolen.