Hailey Bieber is dankbaar voor het afgelopen jaar waarin ze vanwege de coronacrisis veel tijd voor zichzelf en haar man Justin Bieber had, vertelt ze in een donderdag verschenen interview met Elle.

De twee trouwden in 2018 en beleefden volgens het model een "heel moeilijk" eerste jaar, onder meer vanwege de vele aandacht van paparazzi voor hun huwelijk.

"Ik probeer voorzichtig te zijn met termen als 'de voordelen van de pandemie', want ik weet dat die ook heel veel ellende met zich meebrengt. Er is zoveel verdriet en verlies", aldus het 24-jarige model.

"Maar in de laatste zes jaar van mijn carrière heb ik nog nooit zo weinig gewerkt. De verplichte quarantaine heeft ervoor gezorgd dat ik op het gebied van werk geen verwachtingen meer heb en er geen druk is om bij bepaalde evenementen aanwezig te zijn. Hetzelfde geldt voor Justin. We hebben zoveel tijd samen doorgebracht, het voelt als één grote vakantie."

Hoewel het momenteel goed met hun relatie gaat, is ze ook realistisch. "Elke relatie kan stuklopen, zowel in Hollywood als daarbuiten. Of het moeilijker is als je in het middelpunt van de belangstelling staat? Absoluut. Maar ik denk dat wij allebei veel houvast vinden in ons geloof. Het is niet zo dat wij er niet voor hoeven te werken. Wij praten ook met een therapeut, we doen wat we moeten doen."