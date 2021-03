De politie van Los Angeles is een onderzoek naar acteur Armie Hammer begonnen. Een vrouw die zegt in 2017 door hem te zijn verkracht, heeft hem aangeklaagd, meldt TMZ.

Effie, zoals de vrouw heet, zegt aangifte te hebben gedaan bij de politie wegens seksueel misbruik. Ze zegt dat de acteur haar vier uur lang verkracht heeft. De vrouw heeft advocate Gloria Allred, die in het proces tegen Harvey Weinstein verschillende vrouwen bijstond, in de arm genomen. Allred zegt dat Effie bewijs voor de verkrachting heeft ingediend en dat het onderzoek moet uitwijzen of dit voldoende is om over te gaan tot vervolging.

De advocaat van Hammer zegt niets te geloven van de aantijgingen van Effie. Volgens hem spreekt ze zichzelf tegen en heeft ze in de zomer van 2020 nog eens contact gezocht met Hammer, omdat ze seks met hem wilde. In deze tekstberichten in het bezit van het team van Hammer zou ze expliciet aangeven wat ze wil dat de acteur met haar doet.

Volgens de advocaat blijft Hammer erbij dat al zijn seksuele interacties met instemming van beide partijen waren. De aanklacht komt nadat Hammer eerder dit jaar in opspraak raakte wegens berichten die hij naar verschillende vrouwen zou hebben gestuurd, waarin hij onder meer schrijft dat hij lichaamsdelen van hen wil opeten. Na de ophef verliet hij verschillende filmprojecten waar hij aan werkte.

Hammers ex-vriendin Paige Lorenze vertelde eerder dit jaar dat de acteur haar een brandmerk gaf en vervolgens het bloed op de wond likte. Hammer zelf heeft de verhalen tot nu toe afgedaan als "onzin".