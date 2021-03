Volgens Johnny Depp heeft Amber Heard de 7 miljoen dollar (5,8 miljoen euro) die zij van de acteur kreeg na de afronding van hun scheiding niet gedoneerd aan een goed doel, iets wat de actrice wel had beloofd om te doen. Depp stelt dat Heard haar belofte alleen maakte zodat zij goed voor de dag zou komen bij de rechter, meldt TMZ.

Dat zegt de acteur donderdag in een hoorzitting tijdens de zaak die hij wil heropenen tegen The Sun. De 57-jarige Amerikaan spande de zaak eerder aan omdat de Britse tabloid hem een vrouwenmishandelaar noemde.

Depp kreeg in november te horen dat onvoldoende bewezen was dat er in de zaak sprake was van smaad, omdat er genoeg bewijs was dat hij zijn ex-vrouw Amber Heard mishandelde. Depp stapte naar het Hooggerechtshof omdat hij wil dat de zaak heropend wordt.

Volgens Depps advocaat is Heards getuigenis in de zaak "oneerlijk" omdat haar belofte om de 7 miljoen aan een kinderziekenhuis te doneren "alleen bedoeld was om haar geloofwaardigheid te verhogen". Door deze belofte "stond zij al 1-0 voor", meent Depps advocaat.

Heard zou slechts 100.000 dollar van het schikkingsbedrag hebben gedoneerd. Depp meent dat dit voldoende reden is om de zaak te heropenen.

Haar advocaat liet eerder al weten dat de actrice nog niet het volledige bedrag had gedoneerd omdat "Depp haar maar bleef aanklagen". "Hierdoor was zij genoodzaakt om het geld uit te geven aan haar verdediging tegen Depps valse beschuldigingen." Haar advocaat zegt dat Heard alsnog van plan is om de 7 miljoen aan het kinderziekenhuis te schenken.

Juridische strijd tussen exen nog niet voorbij

Tijdens de hoorzitting krijgt Depp de kans opnieuw zijn verhaal te doen en bewijs aan te leveren dat hij zijn ex niet heeft mishandeld en dat The Sun zich dus wel schuldig heeft gemaakt aan smaad. Ook het dagblad mag bewijs aanleveren.

De juridische strijd tussen Depp en Heard, die elkaar beschuldigen van mishandeling en zelf ontkennen hun ex-partner mishandeld te hebben, is ook los van deze zaak nog niet voorbij. De acteur sleepte zijn ex voor de rechter na een artikel dat ze over de vermeende mishandeling schreef, waarna zij hem ook aanklaagde. Die zaak staat voor later dit jaar gepland.