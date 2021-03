Sonja Bakker heeft na haar ruzie met ex Barry van Suijdam nog geprobeerd om hun relatie te lijmen, vertelt ze in gesprek met VROUW. Het stel kwam er toch achter dat het niet meer werkte tussen hen.

"We hebben 't echt geprobeerd", vertelt Bakker. "Ik dacht ook dat die hele periode met mijn vader (die in 2020 overleed, red.), alle zorgen om corona en het verdriet ons vooral parten speelde. En elk stel heeft toch wel eens ruzie? Dit werd zo uitvergroot. Barry en ik hadden allebei even tijd nodig om tot rust te komen en de accu weer op te laden."

Het stel kreeg in november 2020 ruzie na een boekpresentatie van Bakker. Van Suijdam had te veel gedronken en dat leidde tot een woordenwisseling tussen de twee, waarbij ook de politie werd ingeroepen. Dit werd gezien door de aanwezige pers.

"Ik had een knetterende ruzie met Barry die onder een vergrootglas kwam te liggen", zegt Bakker. "Als het bij een onbekend stel gebeurt, gaan ze de volgende dag samen een wandeling maken en praten ze het uit. Maar in ons geval escaleerde het totaal. Iedereen bemoeide zich ermee en de verhalen werden alleen maar erger."

In eerste instantie vreesde het stel niet dat hun relatie op springen stond. "Ik ben ik en hij is hij, en zonder dat we vonden dat we iedereen verantwoording schuldig waren, kwamen we weer wat dichter bij elkaar. Maar toen we opnieuw in dezelfde patronen vervielen, zag ik dat de koek op was. Ik kies nu echt voor mezelf. En ik wil niet worden neergezet als een zielepoot of zo, want ik kom hier sterker uit."

De 46-jarige Bakker en de 47-jarige Van Suijdam waren sinds 2018 bij elkaar. Bakker heeft drie kinderen uit twee eerdere huwelijken: Finn, Tristan en Bram.