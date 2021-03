Prince Jackson (24), de oudste zoon van de in 2009 overleden Michael Jackson, zegt het grote zang- en danstalent van zijn vader niet te hebben meegekregen. In gesprek met The Mix vertelt de ondernemer dat hij daarom nooit in de voetsporen van Michael wil treden.

"Als ik zou overwegen om artiest te worden, dan zou mijn familie eerlijk zijn en me vertellen dat het niks voor me is", zegt Jackson.

"Ik heb geen goede zangstem en het duurde een tijdje voordat ik überhaupt begreep wat een beat was, hoewel ik dat nu wel doorheb. Maar dansen kan ik niet."

Als zoon van Michael Jackson groeide Prince op met heel veel muziek. "Muziek stond altijd aan. Er was geen genre waar we niet naar luisterden, ook componisten als Mozart en Beethoven werden gedraaid. Mijn vader was een artiest die zich verdiepte in zijn vak."

De belangrijkste levensles die Jackson van zijn vader meekreeg, was dat hij "nooit moest stoppen met leren". "Hij zei: 'het moment dat je niks meer leert, is ook het moment dat je sterft. Fouten maken hoort erbij, maar je moet jezelf er weer toe aanzetten om die te herstellen'."

Prince Jackson is inmiddels actief in de filantropie en zette de stichting The Heal Los Angeles Foundation op, die onder meer maaltijden verzorgt voor jeugd in Los Angeles.