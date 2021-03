Richard Groenendijk is als vrijwilliger in het Erasmus MC blijven werken nadat hij er een maand stage liep voor het televisieprogramma BN'ers in het ziekenhuis: Leren van de helden. Hij is van plan dat te blijven doen als hij gewoon weer in het theater kan staan.

De cabaretier helpt nu eens in de twee weken op de afdeling Oncologie, vertelt hij aan NU.nl. "Aan het einde van de opnameperiode van het programma werd voor mij al duidelijk dat ik eigenlijk wilde blijven, en de mensen daar waren ook enthousiast. Ik wilde direct twee keer in de week, maar er is mij toen wel gezegd dat dat niet realistisch is. Dus we zijn uitgekomen op die maandagavond. Als ik de tijd heb om vier keer in de week uit eten te gaan, kan ik dit toch ook doen?"

Groenendijk werd gevraagd voor het programma, waarin hij samen met Olcay Gulsen, Isa Hoes en Monic Hendrickx een maand meeloopt in het ziekenhuis. "Ze zullen wel gedacht hebben: met die Richard wordt het lachen, die vindt natuurlijk alles vies en gaat staan gillen. Nou, helemaal niet. Ik heb mijn familie altijd mantelzorg zien doen en ik ben wel wat gewend. Ik schrik niet van een doorligwond meer of minder."

"Het stelt natuurlijk eigenlijk niks voor hè, wat ik doe. Ik wil er ook absoluut niet mee koketteren, want wat de medewerkers van het ziekenhuis dag in, dag uit doen: dat is bijzonder! Maar ik vind het wel heel mooi dat ik daar een heel klein beetje onderdeel van mag zijn."

Groenendijk had behoefte aan diepgang

Groenendijk wilde meedoen omdat de zorg hem altijd al interesseerde en omdat hij toe was aan een nieuwe uitdaging. "Alles ligt al anderhalf jaar op z'n gat en ik had ook nog een sabbatical van een half jaar gehad, dus ik heb al twee jaar weinig kunnen doen. Dan kun je thuis blijven zitten en roepen: ik kan alleen zingen, of alleen acteren, maar zo zit ik niet in elkaar. Dus ik was blij dat dit op m'n pad kwam."

"Ik merkte dat ik door alles in mijn leven behoefte had aan diepgang en dat vind ik in dit werk. Als je praat met terminale kankerpatiënten zie je pas echt wat belangrijk is in het leven, hoor. Heel cliché, maar: liefde. Of dat nou je partner, je familie of je vrienden zijn. En wat ook opvallend veel mensen zeggen: het draait niet om spullen. Maar achteraf had ik gewoon die auto moeten kopen die ik al zo lang wilde en waar ik het geld voor had. Je kunt je geld niet meenemen het graf in hè, en zo kun je er tijdens je leven in ieder geval van genieten."

Alle patiënten met wie Groenendijk werkte en die te zien zijn in de reeks, zijn inmiddels overleden. "Dat is een heftig besef ja. Dat doet wat met je, al moet ik zeggen dat ik het gelukkig redelijk goed kan loslaten. Die mensen hebben er niets aan als jij naast hun bed gaat staan en alleen maar zielig en verdrietig doet. Dus ik maak een grapje met ze, ben met een man gaan rummikuppen omdat hij dat graag wilde. Ze hebben het al zwaar genoeg, ik vind het fijn om dat dan even niet te hoeven benadrukken."

