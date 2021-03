Zayn Malik, die in september 2020 een dochter heeft gekregen, had van tevoren niet verwacht zoveel vreugde uit het ouderschap te halen. Voor de geboorte van Khai was de zanger vooral bezig met zichzelf, geeft hij donderdag toe in een interview met Valentine in the Morning.

"Nee, ik had niet gedacht dat ik het zo leuk zou vinden", zegt Malik over zijn nieuwe rol als vader. "Ik was altijd met mezelf bezig, focuste op mijn carrière. Natuurlijk stak ik ook tijd in mijn relatie (met model Gigi Hadid, red.), maar alsnog ging het veel over mij."

Zijn dochter is heel makkelijk en dat is een van de redenen waarom Malik zo van zijn vaderschap geniet. "Veel mensen zeiden voordat ze werd geboren: 'Het wordt een enorme verandering.' Maar dat valt erg mee. Ze past zich zo makkelijk aan en dat verraste me. Ze slaapt goed en is dol op melk."

De voormalige One Direction-zanger vindt het dan ook heerlijk om tijd met Khai door te brengen. "We bekijken wat kinderprogramma's en we oefenen kinderliedjes. Het is een totaal ander leven, maar het kostte me weinig moeite om me daaraan aan te passen."

Malik en Hadid kregen in 2015 een relatie, maar gingen in 2018 uit elkaar. Daarna hadden ze een knipperlichtrelatie. Sinds december 2019 zijn de twee weer samen. Het stel woont op een boerderij in Pennsylvania, waar Hadid ook beviel van haar dochter.