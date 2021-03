Patrick Lodiers praat in zijn nieuwe televisieprogramma Leven voor de dood met mensen die niet meer willen leven en hoopt daarmee een groter gesprek open te breken. Dat vertelt de 49-jarige presentator in Libelle.

"Per dag plegen vijf mensen zelfmoord, 110.000 mensen doen jaarlijks een zelfmoordpoging", vertelt Lodiers in het tijdschrift. "Veel Nederlanders krijgen er in hun directe omgeving mee te maken. En toch durven mensen het gesprek niet aan. We moeten van het taboe af."

Daarnaast wil Lodiers, die eerder voor BNNVARA het programma Over mijn lijk maakte, laten zien dat mensen die worstelen met het leven niet alleen zijn. "Ik moedig ze aan om erover te praten met anderen, want meestal weet

hun omgeving niet wat er speelt."

De presentator probeerde niet te oordelen in de gesprekken die hij had. "Dat is het enige wat ik kan doen. Zij horen zo vaak: 'Nu voel je je slecht, maar morgen schijnt de zon weer.' Juist dat soort reacties doet hen meer pijn dan dat het helpt. Ik leefde enorm mee, er waren enorm intense momenten waarin de gesprekken ontzettend diep gingen. Zo diep dat ik dacht: van mij mag je loslaten. Ik begrijp dat je familie het moeilijk vindt, maar ook dat de strijd te groot en oneerlijk is. Zoek vrede, waar dat dan ook is."

Leven voor de dood is vanaf 21 april te zien op NPO1.

Denk jij aan zelfdoding? Je bent niet alleen. Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via www.113.nl of bel 113 (lokaal tarief) of 0800-0113 (gratis).