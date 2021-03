Douwe Bob is een aantal maanden geleden na een avondje stappen onder bedreiging van een vuurwapen beroofd van zijn horloge. De zanger vertelt in gesprek met Playboy dat hij er flink van geschrokken is, maar dat er destijds niet over bericht is.

"Ik ben een beetje voorzichtig geworden met dure klokken. Het is uit het nieuws gebleven, maar het maakt me geen moer uit, iedereen mag het weten: ook ik ben beroofd van mijn klok", zegt de zanger, die met zijn uitspraak lijkt te verwijzen naar berovingen van onder anderen Estelle Cruijff en Robert Moszkowicz door de 'Rolexbende'.

In gesprek met het blad vertelt Douwe Bob Posthuma dat hij die avond op stap was met zijn goede vriend Steven Oprinsen, die eind 2020 is overleden. "Ik was met Steven, mijn vriend die nu dood is, een avond wezen stappen. Op de terugweg werd ik op mijn kop geslagen en kreeg hij een pistool in zijn gezicht. Ze hebben zo m'n klok van mijn pols gerukt. Sindsdien kijk ik dus wel wat beter uit."

De 'Rolexbende' werd eind 2020 veroordeeld tot celstraffen van veertig maanden tot vijf jaar.