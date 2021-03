Tony Junior, die binnenkort in het programma De Bachelor hoopt een nieuwe liefde te vinden, zou zijn woonplaats Utrecht niet willen verlaten. Daarom hoopt hij dat zijn toekomstige vriendin ervoor openstaat om naar de Domstad te verhuizen, vertelt hij in gesprek met het AD.

"Ik zou Utrecht niet verlaten voor een vrouw", zegt de 31-jarige dj, die voluit Tony Claessens heet. "Dat gaat natuurlijk in goed overleg, maar je hoeft mij niet te vragen om in Amsterdam te gaan wonen. Ik wil nooit verder dan twintig minuten van de binnenstad met een Vespa."

Claessens, die normaliter veel van huis is wegens zijn werk als dj, zoekt een partner die zijn drukke leven "aankan en begrijpt". "Ik tour veel, doe veel shows, heb een chaotisch leven buiten coronatijd. Je moet niet bij mij zijn als je iemand wilt die om 18.30 uur bij je op de bank zit."

Ook bepaalde eigenschappen van zijn ex Maan de Steenwinkel ziet Claessens graag bij zijn toekomstige vriendin terug. "Wij konden superhard chillen en gek doen. Iemand die niet alleen bezig is met make-up, maar ook het water in springt als we in mijn boot zitten."

Het is nog niet bekend wanneer de opnames van De Bachelor starten: mensen kunnen zich nog steeds aanmelden als kandidaat. Uiteindelijk vertrekt Tony Junior samen met achttien vrouwen naar een locatie in het buitenland, waar hij ze beter zal leren kennen.

Rick Brandsteder presenteert het nieuwe seizoen van het programma. Hij was ook te zien als presentator van De Bachelorette waarin Gaby Blaaser niet de ware vond.