Dr. Dre heeft in een verzoek aan de rechter gevraagd of hijzelf en zijn ex-partner Nicole Young de vrijgezellenstatus terug mogen krijgen. De 56-jarige rapper wil de scheiding zo snel mogelijk afronden, meldt TMZ woensdag.

De twee moeten dan nog wel hun bezittingen verdelen. Rapper en producer Dr. Dre heeft met zijn muziekcarrière en elektronicamerk Beats By Dr. Dre een vermogen van zo'n 820 miljoen dollar (ruim 685 miljoen euro) opgebouwd. Young wil daar de helft van.

Dr. Dre zegt volgens zijn advocaat Laura Wasser dat hij al bezig is met het verdelen van hun bezittingen sinds juni 2020, toen Young de scheiding aanvroeg. De artiest beweert dat zijn ex het afronden van de scheiding "onnodig uitstelt".

Young vroeg een week geleden een contactverbod aan, nadat de rapper haar in een nummer "een inhalige bitch" had genoemd en ze hierdoor voor haar veiligheid vreesde. De rechter wees dit af.

"In feite zegt hij in dit nummer: je houdt je mond of anders zal je er spijt van krijgen. Dat is gewoon een regelrecht dreigement aan mijn adres", zei Young. De rapper stelt dat er van huiselijk geweld nooit sprake is geweest.

De twee maakten in het afgelopen voorjaar bekend dat ze na 24 jaar huwelijk gaan scheiden. Dr. Dre en Young hebben samen twee kinderen: zoon Truce en dochter Truly.