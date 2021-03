Op 17 maart mag iedereen van achttien jaar of ouder naar de stembus om te stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Bekend Nederland doet dat ook: Anna Drijver, Jörgen Raymann, Tim Hofman en Linda Hakeboom hebben hun rode potlood al binnen.

Ook Jeroen Pauw is woensdag gaan stemmen. De talkshowpresentator deelt een 'stemfie' die hij maakte voor het stembureau. Foto: Jeroen Pauw

Zangeres Naaz gaat aangifte doen voor het verdwijnen van haar stempas. Op Twitter vertelt de artieste dat haar stempas en die van haar man nooit zijn aangekomen.

"Net de gemeente gesproken: er is mij op een zeer laconieke manier verteld dat ik dus niet meer mag stemmen en er niks gedaan zal worden voor mensen die door corruptie geen stempas hebben ontvangen", aldus Naaz. "Mijn stemrecht is me ontnomen. Dit is verkiezingsfraude."

Eloise van Oranje is sinds vorige zomer achttien jaar en dus sinds kort stemgerechtigd. Daar maakt de gravin graag gebruik van: op haar Instagram Stories deelt ze een foto van haar stempas. Foto: Instagram/Eloise van Oranje

Jeroen Kijk in de Vegte heeft samen met zijn vriend Jacob een stem uitgebracht. Trots laten ze het rode potloodje zien dat ze als aandenken mogen meenemen naar huis. Foto: Instagram/Jeroen Kijk in de Vegte

Jan Versteegh kreeg maar een klein potloodje mee naar huis. Wel liet hij zijn dochter er een foto van maken. Foto: Instagram/Jan Versteegh

Anna Drijver heeft haar rode potlood mee naar huis genomen. Foto: Instagram/Anna Drijver

Tanja Jess heeft voor het eerst in haar leven gestemd: de actrice is pas sinds twee jaar officieel Nederlandse en kon dus niet eerder gebruik maken van het stemrecht. Foto: Instagram/Tanja Jess

Marieke Elsinga heeft haar stempas nog niet uit de envelop gehaald. Foto: Instagram/Marieke Elsinga

In huize Raymann is iedereen wezen stemmen. Foto: Instagram/Jörgen Raymann

Tim Hofman en zijn beste vriendin Talisia Misiedjan zijn al vroeg gaan stemmen. Foto: Instagram/Tim Hofman

Geen 'stemfie' voor Richard Groenendijk: hij deelt een oude foto van zichzelf en schrijft daarbij dat hij op een vrouw gaat stemmen. Foto: Instagram/Richard Groenendijk

Dit jaar is niet alleen anders doordat je je rode potlood mee naar huis mag: ook stemmen in de auto is mogelijk, zoals Linda Hakeboom heeft gedaan. Foto: Instagram/Linda Hakeboom

Chef Special-frontman Joshua Nolet roept iedereen op te gaan stemmen. Foto: Instagram/Joshua Nolet

Shownieuws-gezicht Sandra Schuurhof deelt een foto vanuit het stemhokje. Foto: Instagram/Sandra Schuurhof

Door het coronavirus zit een echt uitstapje er niet in, dus actrice Marlijn Weerdenburg beschouwt het bezoekje aan de stembus maar als een uitje. Foto: Instagram/Marlijn Weerdenburg

Radio-dj Frank van der Lende is zo enthousiast dat zijn mondkapje van zijn neus glijdt. Foto: Instagram/Frank van der Lende