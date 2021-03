Dit jaar is niet alleen anders doordat je je rode potlood mee naar huis mag: ook stemmen in de auto is mogelijk, zoals Linda Hakeboom heeft gedaan. Foto: Instagram/Linda Hakeboom

Dit jaar is niet alleen anders doordat je je rode potlood mee naar huis mag: ook stemmen in de auto is mogelijk, zoals Linda Hakeboom heeft gedaan. Foto: Instagram/Linda Hakeboom