Holly Mae Brood weet dat veel mensen haar als 'de dochter van Herman Brood' zien en dat ze daardoor soms dingen makkelijker voor elkaar krijgt. In gesprek met Nieuwe Revu zegt ze dat het ook een keerzijde heeft om een bekende achternaam te hebben.

"Ik durf wel te zeggen dat de deur bij mij eerder op een kiertje gaat, maar daarna slaat-ie ook drie keer zo hard dicht", aldus Brood (26) in gesprek met het tijdschrift.

"Als ik iets wil doen, dan wordt dat sneller opgepikt dan wanneer iemand anders het doet. In die zin zijn de eerste stappen gemakkelijker. Maar daarna wordt er al snel geroepen: 'Dat kan ze alleen maar doen omdat ze de dochter van is.' Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik mezelf extra hard moest bewijzen, anders word je de sukkel die teert op een bekende achternaam."

De actrice en presentatrice begon haar carrière bij Goede Tijden, Slechte Tijden en presenteerde Love Island voor RTL 4. Brood stapt niet onbevangen de set van een serie of programma op, wat ertoe leidde dat ze in het verleden weleens voor arrogant werd aangezien.

"Als je als 'dochter van' in de filmwereld stapt, dan weet je dat je shit over je heen krijgt. Dan moet je goed voor jezelf durven opkomen. Mensen hebben dat in het verleden weleens verward met arrogantie, maar volgens mij is er in mijn omgeving niemand die dat vindt."