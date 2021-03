Ruben Nicolai is inmiddels weer gelukkig in de liefde, maar de presentator heeft lang het gevoel gehad dat hij geen relatie kon onderhouden. Dat gevoel ontstond na de breuk met de moeder van zijn twee kinderen, vertelt hij in &C.

"Na de breuk met mijn ex dacht ik dat ik nooit meer een relatie wilde. Ik ben er gewoon niet goed in, kan het niet leuk houden, dacht ik", aldus de 45-jarige presentator.

Nicolai liep jarenlang met dat gevoel rond en communiceerde dat ook naar vrouwen met wie hij aan het daten was. "Ik heb het lang volgehouden op die manier. Ook als het wél heel gezellig werd met iemand, zei ik: 'Ik wil geen vaste relatie, ik wil geen kinderen, ik wil niet trouwen.'"

De presentator was bang om iemand pijn te doen of teleur te stellen. "Ik wil dit verdriet nooit meer, die teleurstelling, ellende. En dus dacht ik: wat is de veiligste optie? Dan nooit meer die situatie. Dat heb ik jaren volgehouden. Pas vlak voor Pauline dacht ik: ik zou wel weer eens verliefd willen worden."

Nicolai is nu een jaar samen met Pauline en het gaat heel goed. Hoewel hij zelf al vader is, heeft Pauline nog geen kinderen. "Maar wat we daarmee gaan doen, weet ik echt nog niet. Ik ben nooit getrouwd geweest, dat zou ik hartstikke leuk vinden, ooit nog eens een keer."