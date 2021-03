Het lukte Elliot Page lange tijd niet om naar foto's van zichzelf te kijken. De acteur die eind vorig jaar bekendmaakte transgender te zijn, vertelt in gesprek met Time Magazine zichzelf niet te herkennen in oude beelden.

Page, bekend van rollen in Juno, Inception en The Umbrella Academy, vertelt zich vanaf jonge leeftijd het fijnst te hebben gevoeld met kort haar, maar moest voor acteerrollen regelmatig zijn haar laten groeien of een pruik dragen. Voor tijdschriften en op rode lopers moest hij zich geregeld op een manier laten zien waar hij zich niet comfortabel bij voelde.

Voor Page waren de fotoshoots en rodeloperevenementen enkel een herinnering dat de wereld hem anders zag dan hij zichzelf voelt. "Ik kon mezelf er totaal niet in herkennen. Lange tijd kon ik niet eens naar foto's van mezelf kijken", vertelt de acteur. Hij zegt dat dit ook gold voor films waarin hij een vrouwelijkere rol speelde.

Tegen de tijd dat Page rollen in Inception en X-Men: The Last Stand had, kampte hij met depressie, een angststoornis en paniekaanvallen. "Ik kon niet aan mensen uitleggen dat hoewel ik acteur ben, ik me er slecht bij voelde een shirt voor vrouwen te dragen."

De acteur ziet de toekomst van zijn carrière zonniger in. "Ik heb heel veel zin om weer te acteren nu ik volledig ben wie ik ben in dit lichaam. De uitdagingen en moeilijke tijden doen niet af aan hoe ik me nu mag voelen."