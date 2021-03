Robin Martens is in verwachting van een meisje. Dat maakte de actrice dinsdag, op haar 29e verjaardag, bekend op Instagram.

"Papa en mama zijn vandaag op dezelfde dag jarig en om dat te vieren onthullen we aan jullie dat we een meisje krijgen. twintigwekenecho was erg bijzonder en de kleine beweegt lekker veel, zo gezellig in mijn buik", aldus Martens bij een reeks foto's van zichzelf en haar vriend Benjamin.

De actrice heeft al een mogelijke naam in gedachten. "Het is heel leuk om te weten of het een jongetje of een meisje is, allebei was helemaal leuk geweest. We hebben mega leuke namen", schrijft ze. "Ik kan echt niet wachten!"

Martens maakte in januari bekend dat ze in verwachting is. Het wordt het eerste kind van de actrice en haar vriend.