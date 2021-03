Prins Philip heeft dinsdag het ziekenhuis in Londen verlaten. De echtgenoot van koningin Elizabeth werd een maand geleden uit voorzorg opgenomen en werd in de tussentijd behandeld aan een infectie en geopereerd aan zijn hart.

Op 4 maart werd duidelijk dat Philip, die deze zomer zijn honderdste verjaardag viert, aan zijn hart werd geopereerd. Die operatie stond al langer gepland en bekend was dat hij het ziekenhuis niet direct mocht verlaten.

Over de reden voor zijn eerste opname is niets bekendgemaakt, al werd wel met klem duidelijk gemaakt dat het niet ging om een coronabesmetting.

Dinsdag melden diverse Britse media, waaronder BBC, dat de prins onder escorte uit het ziekenhuis is vertrokken. Het was Philips langste verblijf in het ziekenhuis ooit.