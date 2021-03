Acteur Wilmer Valderrama en zijn vriendin Amanda Pacheco hebben hun dochter Nakano Oceana genoemd. Het stel maakte de naam maandag bekend in een interview met People. Hun dochtertje werd een maand geleden geboren.

De 41-jarige NCIS-acteur vertelt in gesprek met People dat ze voor Nakano kozen naar aanleiding van een van de vele reizen die ze in het eerste jaar van hun relatie maakten. "We hebben toen de wereld af gereisd en een van de grote trips was naar Japan. Het was heel spiritueel om daar te reizen en de cultuur te begrijpen. Dat raakte ons echt."

Toen Valderrama en Pacheco een kind verwachtten, gingen ze dan ook op zoek naar een Japanse naam. Ze kwamen uit bij die van Takeko Nakano, een vrouwelijke samoerai. "Nakano staat voor ons voor sterk. Het voelde uniek, anders", aldus de acteur. "En het is een leuk gespreksonderwerp voor onze dochter als ze ouder wordt."

De tweede naam van de baby, Oceana, verwijst naar het beroep van haar moeder, die naast model ook duikinstructeur is.

Het stel maakte in december bekend in verwachting te zijn. Het is het eerste kindje van het stel.