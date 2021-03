Mayson, de zoon van wielrenner Dylan Groenewegen, mag maandag weer naar huis. Het jongetje, dat begin 2021 werd geboren, werd vorige week woensdag opgenomen in het ziekenhuis.

De 27-jarige wielrenner laat op Twitter weten dat zijn zoon afgelopen woensdag een onverklaarbare flauwte kreeg. Kort daarop kreeg Mayson er nog twee. "Tijdens de tweede hebben we serieus gedacht afscheid van hem te moeten nemen."

"Na veel onderzoeken zijn we tot de conclusie gekomen dat hij drie ALTE's (Apparent Life Threatening Event) heeft gehad", vervolgt Groenewegen. "Dat is het plotseling optreden van een ogenschijnlijk levensbedreigende situatie bij een kind tot twee jaar."

"Als een baby een ALTE heeft dan is hij plotseling slap, bleek of blauw en lijkt niet te ademen. Maar op het moment dat je het kind prikkelt, gaat hij weer reageren. De artsen denken dat dit is gekomen door een griepvirus en de gevolgen van verborgen reflux."

Inmiddels is het gezin weer thuis. "We hopen dit nooit meer mee te maken, maar dit waakzame gevoel zal moeten slijten."

Groenewegen en zijn verloofde, Nine Storms, werden op 2 januari ouders van Mayson. Hij werd zes weken te vroeg geboren.