Buckingham Palace schakelt naar verluidt onafhankelijke advocaten in om de vermeende pesterijen door Meghan Markle te onderzoeken, meldt The Sunday Times. Zeker twee medewerkers van het Britse koningshuis zouden in het verleden zijn "gepest en vernederd" door de vrouw van prins Harry.

Buckingham Palace zou aanvankelijk zelf een onderzoek willen starten naar de hertogin van Sussex, maar zou nu toch een extern advocatenkantoor ingeschakeld hebben. Waarom de familie voor een extern bedrijf kiest, is niet duidelijk.

De eerste klacht over Markle kwam in 2018 naar buiten. Jason Knauf, toen een naaste medewerker van prins Harry en zijn vrouw, beschreef het gedrag van Markle toen als "totaal onaanvaardbaar". "Ik ben zeer bezorgd over het feit dat de hertogin in staat was om twee persoonlijke assistenten uit het huishouden te pesten", verklaarde Knauf. Markle ontkent alle beschuldigingen.

De relatie tussen het echtpaar en de koninklijke familie is flink bekoeld sinds het besloot een stap terug te doen. In een geruchtmakend interview met Oprah Winfrey vertelde het tweetal daar meer over. Ook ging Markle dieper in op de gang van zaken binnen Buckingham Palace.