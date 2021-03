Pippa Middleton en James Matthews hebben maandag een dochter gekregen, melden meerdere Amerikaanse en Britse media. Ze hebben hun tweede kind de naam Grace Elizabeth Jane gegeven.

Bekenden van het echtpaar laten weten dat moeder en kind het goed maken en dat het gezin "in de wolken" is. Grace kwam in de nacht van zondag op maandag rond 4.22 uur ter wereld en weegt iets minder dan 3 kilo.

Pas anderhalve week geleden werd bekend dat de zus van Kate Middleton in verwachting is. Hun moeder Carole bevestigde de zwangerschap van haar 37-jarige dochter.

Pippa Middleton en haar man hebben al een tweejarige zoon, genaamd Arthur. Het stel had in 2012 een kortstondige relatie en kwam in 2015 weer bij elkaar. In 2017 gaven Middleton en Matthews elkaar het jawoord.