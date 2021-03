Boer Jan en Rianne uit Boer zoekt Vrouw gaan emigreren. Het stel heeft na deelname aan de BZV-spin-off Onze boerderij in Europa besloten het avontuur aan te gaan en helemaal opnieuw te beginnen in Denemarken.

Dat heeft KRO-NCRV maandag bekendgemaakt. Jan en Rianne leerden elkaar in 2015 kennen bij Boer zoekt Vrouw. In de uitzending van Onze boerderij in Europa van donderdag 11 maart was te zien dat ze samen met Yvon Jaspers door Denemarken reisden.

Daar brachten ze onder meer een bezoek aan Sjaak en Jacqueline, die vier jaar geleden de stap hadden gezet om te emigreren. Ze gingen mee om inspiratie op te doen voor hun eigen schapenboerderij op Texel en om te onderzoeken of het gras in Denemarken groener is dan in Nederland.

Aan het eind van de uitzending was de conclusie van boer Jan: "Ik ga erover nadenken en met een vol hoofd weer naar huis." Eenmaal thuis werd het stel steeds enthousiaster over het idee om te gaan emigreren.

Inmiddels hebben ze de knoop doorgehakt, de boerderij op Texel verkocht en een melkveehouderij in Denemarken gekocht. Dit voorjaar verhuizen Jan en Rianne met zoontjes Melle (3 jaar) en Siem (bijna 2) naar Denemarken.

Yvon Jaspers: 'Volgen Jan en Rianne intensief'

"Sinds acht jaar volgen we Jan en Rianne heel intensief", stelt Jaspers. "We mochten erbij zijn op mooie momenten zoals hun huwelijk, en we kwamen op kraamvisite toen hun twee jongens waren geboren."

"Maar we waren er ook bij toen het door een longziekte heel slecht ging met de schapen. We hebben Jan zien worstelen om boer te kunnen blijven op zijn geliefde Texel. Hun liefde voor het boerenvak zit zo diep dat ze bereid zijn alles achter zich te laten en opnieuw te beginnen in een vreemd land, met een vreemde taal en ook nog eens een totaal ander bedrijf."

Jaspers volgt elke stap van Jan en Rianne in dit proces op de voet. In een nieuw seizoen Onze boerderij is te zien hoe de emigratie precies tot stand is gekomen en hoe het met ze gaat. Het is nog niet bekend wanneer een nieuwe serie Onze boerderij wordt uitgezonden.